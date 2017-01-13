Погода без осадков ожидается 14 января на юге Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», на юге, юго-западе и северо-западе республики погода ожидается без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на севере низовая метель. В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман.

В Алматинской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях местами туман, днем ветер 15−20 м/с. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами туман.