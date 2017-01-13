Погода без осадков ожидается 14 января на юге Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег.
По информации РГП «Казгидромет», на юге,
В Алматинской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В