Семья минчан избавилась от болезни в ледяной проруби

Недавно здоровую традицию родителей поддержала и младшая дочь Эллина. Старшая Станислава пока закаляется на берегу, восхищаясь успехами родных. Корреспонденты Р встретились с минскими моржами, чтобы понять, как закаливание может помочь здоровью и изменить жизнь.

На окунание в прорубь Игоря подвигла супруга Людмила. Она ежегодно погружалась на Крещение в святой источник в Логойске. Игорь же решился не сразу:

— А однажды заразился настроением жены. Это было лет восемь назад. Испытал шок. Но потом стал ежегодно окунаться в праздник. Приятель тоже поддержал это дело. И вот как-то после очередного окунания договорились, что будем ездить на Цну каждую субботу. А потом перебрались на Комсомольское озеро. Регулярно закаляемся уже года два. Зимняя вода жестче, чем летняя. Сковывает и сдавливает. Надо только преодолеть себя.

Раньше зима казалась Игорю затянувшейся паузой, а теперь это время, наполненное смыслом. С наступлением холодов он оставляет велосипед, на котором добирается до работы в теплые месяцы, и берет в руки палки для скандинавской ходьбы. Ежедневно проходит тринадцать километров:

— После работы беру палки, а с работы пешком на озеро. Когда выходишь из воды, голова покрывается панцирем льда. Холодно. Выходишь из воды — выброс адреналина в кровь. Начинается жар. Реально любой человек может проплыть без подготовки 25 метров в ледяной воде.

На вопрос о палках для скандинавской ходьбы он отвечает односложно:

— Долго смотрел на людей с палками и сам решил попробовать. После первых двух недель ходьбы пожалел, что не сделал этого раньше. Такие прогулки вызывают ощущение полноты жизни. Ты отдаешь энергию, которая к тебе же возвращается. Человеку нужны физические нагрузки, иначе он чахнет. Поэтому плаваю еще в бассейне.

Кроме того, директор центра полярных исследований участвует в соревнованиях по зимнему плаванию. Собрал команду Пента, которая не сдает лидерских позиций на белорусских соревнованиях.

— Пента, потому что в ее составе в основном пятиборцы. Сам когда-то занимался современным пятиборьем. Эстафету приняли дочери.

Спортсмен не бывает бывшим. Игорь Пильщиков каждый раз с нетерпением ждет зиму, потому что в ней насыщенный пласт жизни:

— Зимнее плавание — такой вид спорта, в котором могут участвовать люди любого возраста. Ты соревнуешься на высоком уровне. В какой-то мере это продлевает спортивную молодость и долголетие. У нас хорошая сборная. Все друг друга поддерживаем. 7 медалей взяли на соревнованиях в Елгаве.

Мой собеседник показывает видеозапись. Двенадцатилетняя Эллина впервые погружается в прорубь. Дух захватывает, только когда смотришь на эту сцену, но девочка преодолевает сопротивление сковывающей тело воды и противодействие организма.

— Она у меня борец, — гордится папа.

Оказывается, моржеванием Эллину заразил один мальчик. Дочь Игоря пришла посмотреть на соревнования по зимнему плаванию и увидела, как в заплыве участвует двенадцатилетний пловец. Илья поразил. Тогда он впервые плыл в студеной воде. И Эллина сказала: Папа, я тоже так хочу — участвовать в соревнованиях. Сказала и сделала. Несколько тренировок — и Эллина в числе призеров соревнований по зимнему плаванию.

Жена Людмила вспоминает:

— Я была в шоке, когда увидела видеозапись. Сама пока в соревнованиях не участвую. Я вообще мерзну в холодную погоду. Окно открыто в комнате — и мне холодно. Люблю плавать в бассейне. Скорее пловец, чем морж. Но ледяная вода запускает скрытые резервы организма. Это своего рода прививка. Мужа не вытащить. Чем таблетки глотать, так лучше в прорубь. Бывает, идешь как на эшафот, не хочется. А окунешься — и так здорово!

Как важен здоровый образ жизни, Игорь Пильщиков узнал, когда едва не лишился жизни:

— Однажды подкосило здоровье сильно. Надо было удалить желчный пузырь, а я все оттягивал. И вот он отказал совсем. Печень следом пошла в отказ. Показатель анализа превысил норму почти в двадцать раз. В одночасье моя кожа стала апельсинового цвета. В зеркало как глянул на себя, стало жутко. Выводили долго из этого состояния. Сделали операцию, сел на строжайшую диету. Восстановился и сразу стал плавать. Закалка ведь определенная есть. Теперь про прежние хвори забыл, да и меньше болею простудными заболеваниями.

Меркаванне спецыяліста.

Алена Коўш, загадчык аддзялення № 1 Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра Кардыялогія:

— У непадрыхтаванага чалавека акунанне ў ледзяную ваду можа справакаваць абвастрэнне хранічных захворванняў. З-за рэзкай спазмы сасудаў сэрца не заўсёды здольна вытрымаць такую нагрузку. Таму тым, хто пакутуе на сардэчна-сасудзістыя захворванні, зімовыя купанні наогул проціпаказаны. Гіпертанічны крыз, раптоўнае спыненне дыхання і сэрца не выключаны і ў здаровага, калі ён ніколі раней не акунаўся і нават не прымаў кантрасны душ. І потым, не кожны ведае, напэўна, што ён абсалютна здаровы. Не раіла б так рызыкаваць.

drug-olya@yandex.ru.

Фото Виталия ГИЛЯ.