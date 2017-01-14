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08:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Озвучены первые детали гибели солистки Лицея во Владивостоке

СМИ выясняют подробности гибели экс-солистки группы «Лицей», скоропостижно скончавшейся в съемной квартире во Владивостоке, пишет ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Как уже сообщало ИА Дейта, Жанна Роштакова скончалась в съёмной квартире во Владивостоке поздно вечером 11 января. О смерти женщины сообщила её знакомая.

Сообщение о гибели 33-летней Жанны Роштаковой в полицию поступило 11 января в 22:26 по местному времени. По информации Лайфа, в дежурную часть УМВД по Владивостоку позвонила 24-летняя девушка и сообщила, что в квартире по ул. Светланской могло произойти непоправимое.

— Полицейские вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место в 22:52, констатировали смерть, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что Жанна Роштакова собиралась в скором времени перебраться в Москву. Об этом в «инстаграме» сообщил друг Жанны — певец Прохор Шаляпин. Он же и поделился подробностями смерти женщины. По словам артиста, на голову Роштаковой упала полка, когда она принимала ванну.

«Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо — может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!», — отметил Шаляпин.

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