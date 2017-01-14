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05:59 (мск), источник: Интерфакс

Джонни Депп обвинил своих менеджеров в мошенничестве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Звезда Голливуда Джонни Депп подал в суд на своих менеджеров, обвиняя их в мошенничестве, пишет в пятницу Hollywood Reporter.

Источник: AP 2016

В прошлом году актер уволил своего управляющего, а его преемник обнаружил многомиллионные злоупотребления.

В пятницу Депп подал в высший суд округа Лос-Анджелес иск на 25 млн долларов.

Однако, как утверждают адвокаты, его убытки гораздо больше: менеджеры компании Management Group, которая управляла финансами актера, совершили от его лица платежи на сумму около 28 млн долларов, на которые он не давал согласия.

Также они принесли Деппу убытки более чем на 5 млн долларов из-за несвоевременной уплаты налогов, а еще 10 млн бывшие управляющие дали взаймы третьим лицам без ведома хозяина.

Адвокат ответчиков называет эти обвинения ложными и заявляет, что Management Group «сделала все возможное, чтобы защитить Деппа от его безответственности и расточительности».

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