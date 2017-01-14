Джонни Депп обвинил своих менеджеров в мошенничестве

В пятницу Депп подал в высший суд округа Лос-Анджелес иск на 25 млн долларов.

В прошлом году актер уволил своего управляющего, а его преемник обнаружил многомиллионные злоупотребления.

Однако, как утверждают адвокаты, его убытки гораздо больше: менеджеры компании Management Group, которая управляла финансами актера, совершили от его лица платежи на сумму около 28 млн долларов, на которые он не давал согласия.

Также они принесли Деппу убытки более чем на 5 млн долларов из-за несвоевременной уплаты налогов, а еще 10 млн бывшие управляющие дали взаймы третьим лицам без ведома хозяина.

Адвокат ответчиков называет эти обвинения ложными и заявляет, что Management Group «сделала все возможное, чтобы защитить Деппа от его безответственности и расточительности».