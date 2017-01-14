Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Украинский чиновник объявил Иисуса Христа украинцем
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Встречаем старый Новый год с детьми
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Стрельба в стамбульском клубе
08:39 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане прогнозируют туманы и гололед

Снегопады и метели возможны на севере и востоке страны.

Источник: Nur.kz

Антициклон, установившийся над большей территорией Казахстана, принес погоду без осадков. Снега и метели возможны местами в северных и восточных регионах республики. На юге прогнозируют туманы и гололед, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на РГП «Казгидромет».

В западных, центральных, южных и юго-восточных областях Казахстана погоду 14—16 января будет определять антициклон, поэтому здесь преимущественно без осадков.

Читайте также
Из-за гололеда в Алматы произошла массовая авария

Северные и восточные области республики по-прежнему в зоне влияния фронтов, там местами снег и метель. Несмотря на похолодание, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается близкой к климатической норме и местами выше на 2−4ºС.

Как передает BNews.kz, в Акмолинской области прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег, дневная температура будет в пределах −13…−16°C, ночная −18…−21°C.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков, дневная температура составит −14…−16°C, ночная −17…−20°C, на юге области днем ожидается −15…−18°C, ночью −18…−20°C.

В северных регионах Казахстана ожидается переменная облачность, на большей территории небольшой снег, местами метель.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, временами небольшой снег, метель, днем ожидается −11…−13°C, ночью −20…−22°C.

В Костанайской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег, дневная температура будет в пределах −7…−10°C, ночная −13…−15°C.

В Павлодарской области переменная облачность, местами небольшой снег, туман, днем ожидается −18…−21°C, ночью −21…−23°C.

В Восточном Казахстане ожидается переменная облачность, в восточных районах временами снег, на остальной территории преимущественно без осадков, дневная температура составит −13…−15°C, местами −16…−18°C, ночная −18…−20°C, местами −20…−22°C.

В южных областях республики переменная облачность, местами снег, туман, гололед.

В Алматинской области облачно, временами снег, местами туман, гололед, температура днем будет в пределах 0…-3°C, ночью −3…−5°C, на севере области днем ожидается −7…−10°C, ночью −10…−12°C.

В Жамбылской области облачно, временами снег, местами туман, гололед, температура днем составит −1…−3°C, ночью −3…−7°C.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами гололед, днем ожидается 0…+2°C, ночью −1…−4°C.

В Кызылординской области без осадков, гололед, дневная температура будет в пределах −4…−6°C, ночная −6…−9°C.

В Западных регионах Казахстана переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Западно-Казахстанской области преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег, дневная температура составит −6…−8°C, ночная −8…−10°C.

В Актюбинской области без осадков, днем ожидается −6…−8°C, ночью −10…−12°C.

В Атырауской области облачно, без осадков, температура днем будет в переделах −3…−5°C, ночью −5…−7°C.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков, днем ожидается 0…+3°C, ночью −1…−3°C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+6°
полупрозрачная облачность
778 мм рт. ст.
повышенное
45 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
Русфонд будет судиться с родственниками Жанны Фриске из-за денег
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Россельхознадзор рассказал о фальсификации продуктов в РФ
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Глава крупной чилийской госкорпорации получил посылку с бомбой
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь