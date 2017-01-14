В Казахстане прогнозируют туманы и гололед

В западных, центральных, южных и юго-восточных областях Казахстана погоду 14—16 января будет определять антициклон, поэтому здесь преимущественно без осадков.

Антициклон, установившийся над большей территорией Казахстана, принес погоду без осадков. Снега и метели возможны местами в северных и восточных регионах республики. На юге прогнозируют туманы и гололед, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на РГП «Казгидромет».

Северные и восточные области республики по-прежнему в зоне влияния фронтов, там местами снег и метель. Несмотря на похолодание, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается близкой к климатической норме и местами выше на 2−4ºС.

Как передает BNews.kz, в Акмолинской области прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег, дневная температура будет в пределах −13…−16°C, ночная −18…−21°C.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков, дневная температура составит −14…−16°C, ночная −17…−20°C, на юге области днем ожидается −15…−18°C, ночью −18…−20°C.

В северных регионах Казахстана ожидается переменная облачность, на большей территории небольшой снег, местами метель.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, временами небольшой снег, метель, днем ожидается −11…−13°C, ночью −20…−22°C.

В Костанайской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег, дневная температура будет в пределах −7…−10°C, ночная −13…−15°C.

В Павлодарской области переменная облачность, местами небольшой снег, туман, днем ожидается −18…−21°C, ночью −21…−23°C.

В Восточном Казахстане ожидается переменная облачность, в восточных районах временами снег, на остальной территории преимущественно без осадков, дневная температура составит −13…−15°C, местами −16…−18°C, ночная −18…−20°C, местами −20…−22°C.

В южных областях республики переменная облачность, местами снег, туман, гололед.

В Алматинской области облачно, временами снег, местами туман, гололед, температура днем будет в пределах 0…-3°C, ночью −3…−5°C, на севере области днем ожидается −7…−10°C, ночью −10…−12°C.

В Жамбылской области облачно, временами снег, местами туман, гололед, температура днем составит −1…−3°C, ночью −3…−7°C.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами гололед, днем ожидается 0…+2°C, ночью −1…−4°C.

В Кызылординской области без осадков, гололед, дневная температура будет в пределах −4…−6°C, ночная −6…−9°C.

В Западных регионах Казахстана переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Западно-Казахстанской области преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег, дневная температура составит −6…−8°C, ночная −8…−10°C.

В Актюбинской области без осадков, днем ожидается −6…−8°C, ночью −10…−12°C.

В Атырауской области облачно, без осадков, температура днем будет в переделах −3…−5°C, ночью −5…−7°C.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков, днем ожидается 0…+3°C, ночью −1…−3°C.