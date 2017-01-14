Следователь из Хабаровска возглавил Тамбовский Следком

Бывший замглавы следственного управления СКР по Хабаровскому краю Александр Полшаков возглавил Следком Тамбовской области. Генерал-майор стал уже вторым следователем из местного управления, который возглавил региональное ведомство в ЦФО — ранее экс-начальник хабаровского СУСКР Кирилл Левит стал главным следователем в Воронежской области, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт СУ СКР по Тамбовской области.

Александр Полшак до недавнего времени являлся первым заместителем руководителя Хабаровского Следкома. Указ о его новом назначении подписал президент РФ.

Службу в Хабаровском крае новый главный следователь Тамбовской области проходил с октября 2011 года по декабрь 2016 года. Кирилл Левит возглавлял Хабаровский Следком с мая 2011 года по октябрь 2014.