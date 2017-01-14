Следователь из Хабаровска возглавил Тамбовский Следком
Александр Полшаков стал соседом ранее возглавившего СУ СКР Воронежской области Кирилла Левита.
Александр Полшаков стал соседом ранее возглавившего СУ СКР Воронежской области Кирилла Левита.
Бывший замглавы следственного управления СКР по Хабаровскому краю Александр Полшаков возглавил Следком Тамбовской области.
Александр Полшак до недавнего времени являлся первым заместителем руководителя Хабаровского Следкома. Указ о его новом назначении подписал президент РФ.
Службу в Хабаровском крае новый главный следователь Тамбовской области проходил с октября 2011 года по декабрь 2016 года. Кирилл Левит возглавлял Хабаровский Следком с мая 2011 года по октябрь 2014.