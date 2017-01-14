Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Истерика, мания и агония - как в РФ отреагировали на выпад Обамы
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
1645-летие Константина Хабенского
07:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Следователь из Хабаровска возглавил Тамбовский Следком

Александр Полшаков стал соседом ранее возглавившего СУ СКР Воронежской области Кирилла Левита.

Источник: РИА "Новости"

Бывший замглавы следственного управления СКР по Хабаровскому краю Александр Полшаков возглавил Следком Тамбовской области. Генерал-майор стал уже вторым следователем из местного управления, который возглавил региональное ведомство в ЦФО — ранее экс-начальник хабаровского СУСКР Кирилл Левит стал главным следователем в Воронежской области, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт СУ СКР по Тамбовской области.

Александр Полшак до недавнего времени являлся первым заместителем руководителя Хабаровского Следкома. Указ о его новом назначении подписал президент РФ.

Службу в Хабаровском крае новый главный следователь Тамбовской области проходил с октября 2011 года по декабрь 2016 года. Кирилл Левит возглавлял Хабаровский Следком с мая 2011 года по октябрь 2014.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователь из Хабаровска возглавил Тамбовский Следком
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Россельхознадзор рассказал о фальсификации продуктов в РФ
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Глава крупной чилийской госкорпорации получил посылку с бомбой
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь