Южноуральские синоптики прогнозируют теплые выходные без осадков

Южноуральские синоптики прогнозируют теплые выходные — по данным специалистов, погода с повышенным на 3−5 градусов температурным фоном, малым количеством осадков и преобладанием слабого ветра удержится в Челябинской области 14 и 15 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 14 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможны туманы, изморозь. «Температура воздуха в дневные часы -8−13 градусов. Ветер юго-западный, южный 2−7 м/с. В воскресенье, 15 января, также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -15−20 градусов, в низинах до -25 градусов. Днем -7−12 градусов. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с», — говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

В южноуральской столице 14 и 15 января осадки также не ожидаются, температура воздуха в утренние часы -15−18 градусов, в дневные -16−13 градусов, ночью 17−19 градусов ниже нуля.

Напомним, малоснежная и теплая погода установится на Урале до 19 января.