Южноуральские синоптики прогнозируют теплые выходные без осадков
Погода с повышенным на 3−5 градусов температурным фоном и преобладанием слабого ветра удержится в Челябинской области 14 и 15 января.
Погода с повышенным на 3−5 градусов температурным фоном и преобладанием слабого ветра удержится в Челябинской области 14 и 15 января.
Южноуральские синоптики прогнозируют теплые выходные — по данным специалистов, погода с повышенным на 3−5 градусов температурным фоном, малым количеством осадков и преобладанием слабого ветра удержится в Челябинской области 14 и 15 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В субботу, 14 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможны туманы, изморозь. «Температура воздуха в дневные часы -8−13 градусов. Ветер
В южноуральской столице 14 и 15 января осадки также не ожидаются, температура воздуха в утренние часы -15−18 градусов, в дневные -16−13 градусов, ночью 17−19 градусов ниже нуля.
Напомним, малоснежная и теплая погода установится на Урале до 19 января.