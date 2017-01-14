В нацпарке «Таганай» замечена редкая для зимы птица
Нетипичного для холодного времени года обитателя — черного дрозда — видели в птичьей «столовой».
Нетипичного для холодного времени года обитателя — черного дрозда — видели в птичьей «столовой».
В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) замечена редкая для зимы птица — нетипичного обитателя — черного дрозда — в холодное время года видели у одной из кормушек, установленных возле Центральной усадьбы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В птичью «столовую» черный дрозд не садился, предпочитая подбирать семечки, которые уронили в снег постоянные посетители — синицы. «Черный дрозд зимой на Таганае — небольшая аномалия, обычно эти птицы предпочитают откочевать в более теплые районы — Центральную Россию, Подмосковье. Неясно, что побудило дрозда остаться у нас. Мы можем предположить, что одной из причин стала неплохая кормовая база. На Таганае в этом году небывалый урожай рябины», — пояснила сотрудник научного отдела нацпарка Марина Середа.
Оставшийся зимовать на «родине» черный дрозд —
В национальном парке «Таганай» обитают 185 видов птиц. Примерно треть из них — зимующие. Среди них: свиристель, чечетка, ястребиная сова, рябчик, тетерев, глухарь, синицы, дятлы, щегол. Зимой, во время кочевок, встречаются птицы тундры: белая сова, пуночка, снегирь,