В нацпарке «Таганай» замечена редкая для зимы птица

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) замечена редкая для зимы птица — нетипичного обитателя — черного дрозда — в холодное время года видели у одной из кормушек, установленных возле Центральной усадьбы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

В птичью «столовую» черный дрозд не садился, предпочитая подбирать семечки, которые уронили в снег постоянные посетители — синицы. «Черный дрозд зимой на Таганае — небольшая аномалия, обычно эти птицы предпочитают откочевать в более теплые районы — Центральную Россию, Подмосковье. Неясно, что побудило дрозда остаться у нас. Мы можем предположить, что одной из причин стала неплохая кормовая база. На Таганае в этом году небывалый урожай рябины», — пояснила сотрудник научного отдела нацпарка Марина Середа.

Оставшийся зимовать на «родине» черный дрозд — самец-одиночка с ярким клювом и черным окрасом. Пары эти птицы образуют весной. В теплое время года черных дроздов можно встретить на Таганае, хотя и не так часто, как их «родственников» — дроздов-рябинников.