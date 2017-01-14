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09:12 (мск), источник: dostup1.ru

В нацпарке «Таганай» замечена редкая для зимы птица

Нетипичного для холодного времени года обитателя — черного дрозда — видели в птичьей «столовой».

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) замечена редкая для зимы птица — нетипичного обитателя — черного дрозда — в холодное время года видели у одной из кормушек, установленных возле Центральной усадьбы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

В птичью «столовую» черный дрозд не садился, предпочитая подбирать семечки, которые уронили в снег постоянные посетители — синицы. «Черный дрозд зимой на Таганае — небольшая аномалия, обычно эти птицы предпочитают откочевать в более теплые районы — Центральную Россию, Подмосковье. Неясно, что побудило дрозда остаться у нас. Мы можем предположить, что одной из причин стала неплохая кормовая база. На Таганае в этом году небывалый урожай рябины», — пояснила сотрудник научного отдела нацпарка Марина Середа.

Оставшийся зимовать на «родине» черный дрозд — самец-одиночка с ярким клювом и черным окрасом. Пары эти птицы образуют весной. В теплое время года черных дроздов можно встретить на Таганае, хотя и не так часто, как их «родственников» — дроздов-рябинников.

В национальном парке «Таганай» обитают 185 видов птиц. Примерно треть из них — зимующие. Среди них: свиристель, чечетка, ястребиная сова, рябчик, тетерев, глухарь, синицы, дятлы, щегол. Зимой, во время кочевок, встречаются птицы тундры: белая сова, пуночка, снегирь, клест-еловик, кедровка.

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