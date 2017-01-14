На Театральной площади Евпатории «разъехалась» плитка

Так, выяснилось, что не только Симферополь мучается с плиткой, криво-косо уложенной в его центре, — на Театральной площади Евпатории практически та же картина.

Не прошло и двух месяцев после ремонта, как плиточное покрытие начало «разъезжаться». Проблему на своей странице в Facebook озвучил глава Евпатории Андрей Филонов.