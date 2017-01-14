На Театральной площади Евпатории «разъехалась» плитка
Ну не везёт крымским городам то ли с подрядчиками, то ли с материалами — едва ли не все ремонты оказываются «с браком».
Ну не везёт крымским городам то ли с подрядчиками, то ли с материалами — едва ли не все ремонты оказываются «с браком».
Так, выяснилось, что не только Симферополь мучается с плиткой,
Не прошло и двух месяцев после ремонта, как плиточное покрытие начало «разъезжаться». Проблему на своей странице в Facebook озвучил глава Евпатории Андрей Филонов.
Также сообщил, что подрядчику претензии уже предъявлены. Как пояснил подрядчик, проблема — в суглинистом грунте, который очень ненадежен. Подрядчик понимает всю сложность и значимость возникшей проблемы и готов нести свои финансовые затраты по исправлению ситуации. Договорились, что в ближайшие два дня (при отсутствии снега) он приступит к началу восстановительных работ… По большому счету, для долгой службы плиточного покрытия нужно укреплять основание дороги и готовить монолитную плиту нужной толщины для укладки плитки. Эта ситуация стала понятна только после вскрытия… Дал поручение разработать проектное решение и провести его через экспертизу. Думаю, что с наступлением теплой погоды придётся все переделывать уже с другим основанием, — отмечает Андрей Филонов.
При этом глава Евпатории призвал жителей не беспокоиться и не делать скоропалительных выводов.