Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Украинский чиновник объявил Иисуса Христа украинцем
Мать обезглавленной девочки сообщила об угрозах в ее адрес
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Стрельба в стамбульском клубе
08:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова оставили под арестом до 11 апреля 2017 года

Такое решение вынес Усть-Илимский городской суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Усть-Илимский городской суд продлил бывшему мэру Владимиру Ташкинову срок заключения под стражей на 3 месяца — до 11 апреля текущего года. Мужчину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

В судебном заседании адвокаты подсудимого обратились с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог, домашний арест, личное поручительство, либо любое сочетание указанных мер пресечения.

«В обоснование ходатайства сторона защиты указала, что Владимир Ташкинов длительное время содержится под стражей, при этом состояние его здоровья ухудшается, что подтверждается представленными медицинскими документами», — отметили в ведомстве.

Владимир Ташкинов обратился к суду с аналогичным ходатайством, указал на необходимость изменения ему меры пресечения на любую иную, не связанную с изоляцией от общества. В обоснование доводов указал на длительное содержание под стражей, свою невиновность, отсутствие данных об оказании давления на свидетелей, наличия объективных обстоятельств нахождения в Новосибирске, плохое содержания в условиях следственного изолятора и учреждения содержания под стражей, резкое ухудшение состояния здоровья из-за ненадлежащих условий содержания.

Изучив доводы защиты и обвинения, суд оставил без изменения ранее избранную в отношении Владимира Ташкинова меру пресечения.

Напомним, бывшему мэру Усть-Илимска Владимиру Ташкинову предъявлено обвинение за получение взяток на общую сумму около 5 млн рублей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Экс-мэру может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, следственное управление СК по Иркутской области опровергает версию бывшего мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова о «заказном» характере уголовного дела о взяточничестве. По информации СУ СКР региона, Владимир Ташкинов пытается избежать уголовной ответственности за совершенные им деяния.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Экс-мэр Усть-Илимска ответит перед судом за получение многомиллионных взяток.

Следком Приангарья опроверг версию экс-мэра Усть-Илимска о «заказном» уголовном деле.

Срок задержания под стражей экс-мэра Усть-Илимска Приангарья продлили до 24 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на субботу, 14 января
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Россельхознадзор рассказал о фальсификации продуктов в РФ
Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare
События недели в фотографиях
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Глава крупной чилийской госкорпорации получил посылку с бомбой
Спорт
Фуркад снова первый, а Малышко — лучший из наших В спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге Мартен Фуркад одержал очередную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь