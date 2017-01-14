Экс-мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова оставили под арестом до 11 апреля 2017 года
Такое решение вынес
Такое решение вынес
В судебном заседании адвокаты подсудимого обратились с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог, домашний арест, личное поручительство, либо любое сочетание указанных мер пресечения.
«В обоснование ходатайства сторона защиты указала, что Владимир Ташкинов длительное время содержится под стражей, при этом состояние его здоровья ухудшается, что подтверждается представленными медицинскими документами», — отметили в ведомстве.
Владимир Ташкинов обратился к суду с аналогичным ходатайством, указал на необходимость изменения ему меры пресечения на любую иную, не связанную с изоляцией от общества. В обоснование доводов указал на длительное содержание под стражей, свою невиновность, отсутствие данных об оказании давления на свидетелей, наличия объективных обстоятельств нахождения в Новосибирске, плохое содержания в условиях следственного изолятора и учреждения содержания под стражей, резкое ухудшение состояния здоровья
Изучив доводы защиты и обвинения, суд оставил без изменения ранее избранную в отношении Владимира Ташкинова меру пресечения.
Напомним, бывшему мэру
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, следственное управление СК по Иркутской области опровергает версию бывшего мэра
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Следком Приангарья опроверг версию
Срок задержания под стражей