Экс-мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова оставили под арестом до 11 апреля 2017 года

Усть-Илимский городской суд продлил бывшему мэру Владимиру Ташкинову срок заключения под стражей на 3 месяца — до 11 апреля текущего года. Мужчину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

В судебном заседании адвокаты подсудимого обратились с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог, домашний арест, личное поручительство, либо любое сочетание указанных мер пресечения.

«В обоснование ходатайства сторона защиты указала, что Владимир Ташкинов длительное время содержится под стражей, при этом состояние его здоровья ухудшается, что подтверждается представленными медицинскими документами», — отметили в ведомстве.

Владимир Ташкинов обратился к суду с аналогичным ходатайством, указал на необходимость изменения ему меры пресечения на любую иную, не связанную с изоляцией от общества. В обоснование доводов указал на длительное содержание под стражей, свою невиновность, отсутствие данных об оказании давления на свидетелей, наличия объективных обстоятельств нахождения в Новосибирске, плохое содержания в условиях следственного изолятора и учреждения содержания под стражей, резкое ухудшение состояния здоровья из-за ненадлежащих условий содержания.

Изучив доводы защиты и обвинения, суд оставил без изменения ранее избранную в отношении Владимира Ташкинова меру пресечения.

Напомним, бывшему мэру Усть-Илимска Владимиру Ташкинову предъявлено обвинение за получение взяток на общую сумму около 5 млн рублей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Экс-мэру может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, следственное управление СК по Иркутской области опровергает версию бывшего мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова о «заказном» характере уголовного дела о взяточничестве. По информации СУ СКР региона, Владимир Ташкинов пытается избежать уголовной ответственности за совершенные им деяния.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Экс-мэр Усть-Илимска ответит перед судом за получение многомиллионных взяток.

Следком Приангарья опроверг версию экс-мэра Усть-Илимска о «заказном» уголовном деле.