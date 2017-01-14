Из-за отмены маршрутов в Омске дети стали опаздывать в школу
В соцсетях появляются жалобы родителей, что их дети стоят на остановке по два часа в ожидании автобусов, которыми должны были компенсировать 25 отмененных маршрутов.
В соцсетях появляются жалобы родителей, что их дети стоят на остановке по два часа в ожидании автобусов, которыми должны были компенсировать 25 отмененных маршрутов.
Транспортная катастрофа в Омске оборачивается все новыми проблемами для омичей. Сколько бы ни убеждали чиновники, что подвижной состав муниципального транспорта увеличен и восполняет отмененные маршруты, рядовые омичи переносят на себе решение властей как действие шоковой терапии.
С первого в году рабочего понедельника омичи поняли, что привычный утренний маршрут придется менять: дольше мерзнуть на остановке, ездить с пересадками, а значит и платить больше.
Теперь транспортная реформа аукнулась детям, которые не смогли уехать в школу. Жалобы в паблике «ЧП Омск» оставили родители.
Напомним, житель города Денис Козловский на сайте Change.org опубликовал петицию с требованием вернуть отмененные с 1 января 25 маршрутов частных перевозчиков. Автор отметил, что после транспортной реформы омичам стало значительно сложнее добираться по привычному маршруту передвижения, а в ожидании муниципального транспорта приходится мерзнуть на остановках. Вместо обычной поездки из одной точки в другую приходится передвигаться с пересадками, соответственно в несколько раз увеличивается нагрузка на семейный бюджет.
На данный момент петиция собрала более 2000 подписей.