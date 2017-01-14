Из-за отмены маршрутов в Омске дети стали опаздывать в школу

Транспортная катастрофа в Омске оборачивается все новыми проблемами для омичей. Сколько бы ни убеждали чиновники, что подвижной состав муниципального транспорта увеличен и восполняет отмененные маршруты, рядовые омичи переносят на себе решение властей как действие шоковой терапии.

С первого в году рабочего понедельника омичи поняли, что привычный утренний маршрут придется менять: дольше мерзнуть на остановке, ездить с пересадками, а значит и платить больше.

Теперь транспортная реформа аукнулась детям, которые не смогли уехать в школу. Жалобы в паблике «ЧП Омск» оставили родители.