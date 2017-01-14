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09:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Джонни Депп развелся с Эмбер Хёрд

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Хёрд развелись после восьми месяцев судебных тяжб. Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса.

Источник: AP 2016

Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере $100 тысяч долларов за то, что она якобы затягивала процедуру развода.

Согласно достигнутому еще в декабре соглашению, Депп заплатит Хёрд 7 млн долларов. Из них 200 тысяч долларов уже перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе.

Оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 года. Хёрд уже заявила, что деньги она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.

Кроме того, Хёрд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Детей у пары не было.

«Мы все рады оставить позади эту неприятную главу в жизни господина Деппа и его семьи», — говорится в заявлении адвоката Деппа Лоры Вассер. «Моя клиентка была бы очень рада спокойно жить дальше», — сказал адвокат Хёрд Пирс О’Донелл.

Депп женился на Хёрд в феврале 2015 года. Познакомились они на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2010 году, в котором Депп сыграл главную роль. Спустя 15 месяцев брака Хёрд подала на развод, объяснив решение «непримиримыми разногласиями».

Юристы актрисы заявили, что на протяжении ее недолгого брака с Деппом она жила в страхе, поскольку он не раз распускал руки при семейных ссорах. Впрочем, как отмечалось в заявлении, Хёрд «не обращалась в полицию, чтобы не навредить карьере Джонни».

На судебных слушаниях в мае Хёрд обвинила Деппа в нападении: по словам актрисы, во время ссоры супруг бросил в нее мобильный телефон. Близкие и друзья Деппа возмутились, по их выражению, «наглым враньем» Хёрд.

Впрочем, уже в августе актеры договорились об условиях развода и заявили, что не стремились причинить друг другу физический или эмоциональный вред. «Наши отношения были очень страстными и иногда неспокойными, но всегда исполненными любви», — говорилось в совместном заявлении актеров.

Джони Депп ранее был женат на художнице Лори Энн Эллисон, этот брак продлился менее двух лет. Среди его бывших подруг — несколько знаменитостей, в том числе актриса Вайнона Райдер, с которой он снимался в фильме «Эдвард руки-ножницы», британская модель Кейт Мосс и певица Ванесса Паради. С последней он прожил 14 лет. За время романа Паради и Деппа у них родились двое детей: дочь Лили-Роуз и сын Джек. Пара распалась в июне 2012 года.

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