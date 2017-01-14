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12:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска нашел на улице утерянный полицейским пистолет

По данному факту назначена служебная проверка.

Полиция Иркутска наградит сотрудника службы безопасности филиала «Первой грузовой компании» Павла Макарьевского, который утром 13 января помог найти оружие, потерянное сотрудником патрульно-постовой службы при патрулировании территории. По данному факту проводится служебная проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как выяснили полицейские, сотрудник службы безопасности транспортно-грузовой компании Павел Макарьевский, проходя по переулку Черемховский, обнаружил предмет похожий на огнестрельное оружие, лежащее на снегу.

«Забрав с собой находку, мужчина принес ее на работу и, убедившись в том, что она не является муляжом, немедленно сообщил об этом в полицию», — отметили в ведомстве.

Как сообщил иркутянину оперативный дежурный, за несколько минут до этого табельное оружие было утеряно старшим сержантом патрульно-постовой службы в ходе проведения рейдовых мероприятий, в связи с чем велись его поиски.

Полиция намерена публично поощрить Павла Макарьевского, за проявленную гражданскую сознательность и ответственность, а также оказание содействия ОВД.

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