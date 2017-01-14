Житель Иркутска нашел на улице утерянный полицейским пистолет

Полиция Иркутска наградит сотрудника службы безопасности филиала «Первой грузовой компании» Павла Макарьевского, который утром 13 января помог найти оружие, потерянное сотрудником патрульно-постовой службы при патрулировании территории. По данному факту проводится служебная проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как выяснили полицейские, сотрудник службы безопасности транспортно-грузовой компании Павел Макарьевский, проходя по переулку Черемховский, обнаружил предмет похожий на огнестрельное оружие, лежащее на снегу.

«Забрав с собой находку, мужчина принес ее на работу и, убедившись в том, что она не является муляжом, немедленно сообщил об этом в полицию», — отметили в ведомстве.

Как сообщил иркутянину оперативный дежурный, за несколько минут до этого табельное оружие было утеряно старшим сержантом патрульно-постовой службы в ходе проведения рейдовых мероприятий, в связи с чем велись его поиски.

Полиция намерена публично поощрить Павла Макарьевского, за проявленную гражданскую сознательность и ответственность, а также оказание содействия ОВД.