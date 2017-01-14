Житель Иркутска нашел на улице утерянный полицейским пистолет
По данному факту назначена служебная проверка.
По данному факту назначена служебная проверка.
Полиция Иркутска наградит сотрудника службы безопасности филиала «Первой грузовой компании» Павла Макарьевского, который утром 13 января помог найти оружие, потерянное сотрудником
Как выяснили полицейские, сотрудник службы безопасности
«Забрав с собой находку, мужчина принес ее на работу и, убедившись в том, что она не является муляжом, немедленно сообщил об этом в полицию», — отметили в ведомстве.
Как сообщил иркутянину оперативный дежурный, за несколько минут до этого табельное оружие было утеряно старшим сержантом
Полиция намерена публично поощрить Павла Макарьевского, за проявленную гражданскую сознательность и ответственность, а также оказание содействия ОВД.