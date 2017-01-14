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12:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в преддверии Недели звезд хоккея появилась тематическая иллюминация

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе в преддверии Недели звезд хоккея появилась тематическая иллюминация. Светящиеся светодиодные панно с логотипом КХЛ теперь украшают улицу Ленина, на участке от улицы Революционной до бульвара Ибрагимова.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

По словам специалистов МУП «Уфагорсвет», которые осуществили монтаж иллюминации, в ней использованы энергосберегающие лампы, а сама конструкция изготовлена из легких материалов.

В пресс-службе администрации города также напомнили, что возле ледового дворца «Уфа-Арена» недавно соорудили ледяные скульптуры хоккеистов и вмороженные в лед хоккейные свитера от каждой команды, входящей в Континентальную хоккейную лигу.

Неделя звезд хоккея пройдет в башкирской столице с 15 по 22 января и объединит главные шоу сезона сразу трех лиг — КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Неделя звезд откроется 15 января матчем за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. 19 января состоится первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги. А 21 января пройдет мастер-шоу звезд КХЛ.

Кульминацией мероприятия станет проведение 22 января Турнира четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона Чемпионата КХЛ.

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