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12:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцам напомнили, что самолечение гриппа может привести к смерти

Прием любых лекарственных средств обязательно должен быть согласован с врачом.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске по-прежнему сохраняется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Специалисты краевого Роспотребнадзора напоминают, что вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной степени тяжести. Чаще всего заболеванию подвержены пожилые люди, маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Самые распространённые симптомы гриппа:

• высокая температура тела в 97% случаев,

• кашель в 94% случаев,

• насморк в 59% случаев,

• боль в горле в 50% случаев,

• головная боль в 47% случаев,

• учащенное дыхание в 41% случаев,

• боли в мышцах в 35% случаев,

• конъюнктивит в 9% случаев.

В некоторых случаях могут наблюдаться симптомы желудочно-кишечных расстройств, которые не характерны для сезонного гриппа: тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Напомним, самолечение может привести к развитию осложнений и даже к смерти. Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

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