Красноярцам напомнили, что самолечение гриппа может привести к смерти
Прием любых лекарственных средств обязательно должен быть согласован с врачом.
Прием любых лекарственных средств обязательно должен быть согласован с врачом.
В Красноярске
Специалисты краевого Роспотребнадзора напоминают, что вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной степени тяжести. Чаще всего заболеванию подвержены пожилые люди, маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, сахарным диабетом,
Самые распространённые симптомы гриппа:
• высокая температура тела в 97% случаев,
• кашель в 94% случаев,
• насморк в 59% случаев,
• боль в горле в 50% случаев,
• головная боль в 47% случаев,
• учащенное дыхание в 41% случаев,
• боли в мышцах в 35% случаев,
• конъюнктивит в 9% случаев.
В некоторых случаях могут наблюдаться симптомы
Напомним, самолечение может привести к развитию осложнений и даже к смерти. Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.