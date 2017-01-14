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12:08 (мск), источник: Sputnik.md

Самые необычные производные имени Василий в паспортах молдаван

О самых необычных производных имени Василий и чертах характера человека, носящего такое имя, читайте в материале Sputnik Молдова.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В субботу, 14 января, по старому стилю отмечается Новый год. Но этот день уже давно стал днем почитания христианского святого Василия Кессарийского. Почти 86 тысяч граждан Молдовы празднуют в этот день именины.

Согласно данным госпредприятия Registru, из тех, кто 14 января отмечает именины, больше всего в республике проживает мужчин по имени Василе (Vasile) — 55033 человек. На втором месте по представительству — граждане с украинским именем Василь (Vasili) — 16590, на третьем — русский вариант этого имени Василий (Vasilii) — 10057 человек.

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Немало женщин в Молдове носят красивое русское имя Василиса (Vasilisa). Всего в стране проживает 4376 представительниц прекрасного пола с таким именем. Менее редки в республике женские имена Васа (Vasa) — 23 жительницы и Василика — 8 человек.

Но самыми необычными в паспортах граждан Молдовы выглядят производные этого имени — Вася (Vasea), уменьшительно-ласкательный вариант Василикэ (Vasilică) и Лику (Licu). Первый и вовсе уникален в своем роде, поскольку лишь он один в Молдове носит такое имя. Что касается Василикэ, то таких в стране проживает два человека, а Лику — три.

Имя Василий происходит от греческого имени Базилиус, которое, в свою очередь, происходит от слова «basileus» и означает «королевский».

Характер и характеристика.

Василий — душа компании. Он добродушный, веселый, общительный. Как правило, депрессии — не его удел. Он всегда поможет друзьям в сложной ситуации, поэтому они спокойно могут рассчитывать на него. Василий очень доверчивый человек и иногда этим пользуются недобросовестные люди.

Как правило, Василии — отличные мастера, именно о таких людях говорят, что руки у них золотые. Жена не будет беспокоиться, что у нее не наточенные ножи или поломанный кран, за несколько минут все будет исправлено.

Василий редко мечтает о руководящих должностях. Он — хороший исполнитель, качественно выполняющий свою работу. Если Василий имеет собственный взгляд на выполнение того или иного задания, то не побоится поспорить с шефом, отстаивая свою точку зрения.

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