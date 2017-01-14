Эксперт рассказал о планах по развитию туризма в Крыму
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Республика Крым может стать регионом, в котором запустят пилотный проект
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Республика Крым может стать регионом, в котором запустят пилотный проект
Выступая на Гайдаровском форуме, эксперт рассказал, что в настоящее время ГЧП лучше всего развивается в таких отраслях как медицина,
«В туризме очень мало операторов (девелоперов), которые могут привлечь на себя финансирование, в том числе и государственного банка. ГЧП — это симбиоз госзаказа и арендных схем, конечной целью которого является оказание квалифицированной услуги. Сфера туризма пока самая неразвитая в сфере ГЧП. Мы очень надеемся, что в плане туризма будет определен полномочный орган, и очень надеемся, что это будет Ростуризм», — пояснил Селезнев.
По его словам, нужно, чтобы Ростуризм в адрес центра ГЧП выступил с инициативой предоставить реального инвестора под пилотный проект, на нем «откатать» необходимые процедуры, а потом показать отрасли, что помимо механизма федеральной целевой программы (ФЦП) есть и другой механизм.
«Регионом, в котором будет запущен пилотный проект ГЧП, может быть Крым. Начинать нужно с ярких пилотных проектов, которые обречены на успех. Не нужно брать
Он считает, что в ФЦП по туризму использована некорректная трактовка ГЧП, поэтому ее нужно менять, иначе она вводит в заблуждение инвесторов.
«Мы считаем, что у каждого ведомства должна быть своя программа ГЧП, где определены конкретные объекты и проекты, чтобы под них заранее закладывались деньги», — добавил докладчик.