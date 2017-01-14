Убийство бывшего полицейского в Самаре попало на видео
Запись с видеокамер кафе, в котором былом совершено преступление, размещена в Youtube.
Запись с видеокамер кафе, в котором былом совершено преступление, размещена в Youtube.
В сети появилась видеозапись драки в самарском кафе, в ходе которой, возможно, погиб спецназовец и ветеран чеченской кампании — бывший сотрудник полиции.
Из восьмисекундного ролика можно понять, что в заведении идёт нешуточная разборка. Два парня отбиваются как минимум от семи человек.
Источник, разместивший видео в Youtube, считает, что в ходе именно этой драки был убит
Драка, предположительно, началась
Как ранее сообщал «АиФ-Самара», убийство произошло в ночь с 7 на 8 января 2017 года в одном из кафе Кировского района областного центра.
В четверг, 12 января, подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания.