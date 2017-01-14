Убийство бывшего полицейского в Самаре попало на видео

Из восьмисекундного ролика можно понять, что в заведении идёт нешуточная разборка. Два парня отбиваются как минимум от семи человек.

В сети появилась видеозапись драки в самарском кафе, в ходе которой, возможно, погиб спецназовец и ветеран чеченской кампании — бывший сотрудник полиции.

Источник, разместивший видео в Youtube, считает, что в ходе именно этой драки был убит экс-сотрудник полиции 38-летний Рустам Иваев, получивший ножевые ранения в шею и живот.

Драка, предположительно, началась из-за замечания по поводу курения в общественном месте.

Как ранее сообщал «АиФ-Самара», убийство произошло в ночь с 7 на 8 января 2017 года в одном из кафе Кировского района областного центра.

В четверг, 12 января, подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания.