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14:01 (мск), источник: АиФ Самара

Убийство бывшего полицейского в Самаре попало на видео

Запись с видеокамер кафе, в котором былом совершено преступление, размещена в Youtube.

Источник: РИА "Новости"

В сети появилась видеозапись драки в самарском кафе, в ходе которой, возможно, погиб спецназовец и ветеран чеченской кампании — бывший сотрудник полиции.

Из восьмисекундного ролика можно понять, что в заведении идёт нешуточная разборка. Два парня отбиваются как минимум от семи человек.

Источник, разместивший видео в Youtube, считает, что в ходе именно этой драки был убит экс-сотрудник полиции 38-летний Рустам Иваев, получивший ножевые ранения в шею и живот.

Драка, предположительно, началась из-за замечания по поводу курения в общественном месте.

Как ранее сообщал «АиФ-Самара», убийство произошло в ночь с 7 на 8 января 2017 года в одном из кафе Кировского района областного центра.

В четверг, 12 января, подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания.

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