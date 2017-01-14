Медики назвали фрукт, преодолевающий депрессию

Специалисты выявили, что регулярное употребление киви помогает снизить влияние стресса на организм.

Эксперимент провели медики из Новой Зеландии: часть добровольцев в течение полутора месяцев съедали по половинке киви ежедневно, а другая часть — по 2 фрукта.

В результате эксперимента выяснилось, что постоянное употребление киви в пищу повышает уровень содержания в организме витамина С. Особенно быстро увеличивалось содержание витамина в организме у тех добровольцев, в рационе которых ранее отсутствовали другие фрукты, богатые витамином С. Исследователи заметили, что те участники эксперимента, которые едят в день по 2 киви, не страдают депрессивными состояниями и более энергичны. Ученые заявили: витамин С способен эффективно защитить организм от стрессовых ситуаций и их последствий: даже длительный хронический стресс можно лечить с помощью витамина С.

Чтобы получить необходимую организму человека суточную дозу витамина С, достаточно съедать одно киви в день. В этом фрукте, помимо витамина С, содержится еще масса полезных микроэлементов. Содержащийся в киви калий помогает снизить давление у больных гипертонией, укрепляет сосуды и капилляры, являясь средством профилактики тромбоза и атеросклероза. Поэтому включить киви в рацион будет полезно людям с сердечнососудистыми заболеваниями.