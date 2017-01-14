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15:27 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Медики назвали фрукт, преодолевающий депрессию

Киви — продукт, который преодолевает депрессию.

Источник: Telegraf.com.ua

Специалисты выявили, что регулярное употребление киви помогает снизить влияние стресса на организм.

Эксперимент провели медики из Новой Зеландии: часть добровольцев в течение полутора месяцев съедали по половинке киви ежедневно, а другая часть — по 2 фрукта.

В результате эксперимента выяснилось, что постоянное употребление киви в пищу повышает уровень содержания в организме витамина С. Особенно быстро увеличивалось содержание витамина в организме у тех добровольцев, в рационе которых ранее отсутствовали другие фрукты, богатые витамином С. Исследователи заметили, что те участники эксперимента, которые едят в день по 2 киви, не страдают депрессивными состояниями и более энергичны. Ученые заявили: витамин С способен эффективно защитить организм от стрессовых ситуаций и их последствий: даже длительный хронический стресс можно лечить с помощью витамина С.

Чтобы получить необходимую организму человека суточную дозу витамина С, достаточно съедать одно киви в день. В этом фрукте, помимо витамина С, содержится еще масса полезных микроэлементов. Содержащийся в киви калий помогает снизить давление у больных гипертонией, укрепляет сосуды и капилляры, являясь средством профилактики тромбоза и атеросклероза. Поэтому включить киви в рацион будет полезно людям с сердечнососудистыми заболеваниями.

Содержащиеся в киви ферменты способствуют сжиганию жиров, поэтому этот фрукт обязательно должен быть в меню тех, кто хочет сбросить лишние килограммы и следит за фигурой. Также киви используют в косметологии из-за его тонизирующего и омолаживающего эффекта. Однако киви нужно с осторожностью давать маленьким детям или аллергикам из-за его способности вызывать аллергическую реакцию. Также киви может быть противопоказан людям с заболеваниями органов пищеварения и почек.

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