Житель Красноярского края выиграл 1 млн рублей

В Красноярском крае стало на одного миллионера больше. Так, 31 декабря лотерейными миллионерами стали 7 человек из разных городов страны. Среди них оказался и житель Красноярского края.

Кстати, счастливый билет мужчина купил в почтовом отделении. В каком конкретно месте живёт счастливчик, распространители лотереи решили сохранить в тайне. Отметим, что общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 270 млн руб.