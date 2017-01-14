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15:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Житель Красноярского края выиграл 1 млн рублей

Всего лотерейными миллионерами стали 7 человек.

В Красноярском крае стало на одного миллионера больше. Так, 31 декабря лотерейными миллионерами стали 7 человек из разных городов страны. Среди них оказался и житель Красноярского края.

Кстати, счастливый билет мужчина купил в почтовом отделении. В каком конкретно месте живёт счастливчик, распространители лотереи решили сохранить в тайне. Отметим, что общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 270 млн руб.

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