На два месяца изменилось расписание рейсов из Воронежа в Армению

Напомним, прежде самолеты между столицами Черноземья и Армении летали в вечернее время. Согласно новому расписанию, время вылета и прибытия перенесено на утреннее время. Так, теперь рейсы по маршруту Воронеж — Ереван будет отправляться в 10.00, с прибытием в Ереван в 13.10 по местному времени. Обратно самолеты будут вылетать в 07.50 из Еревана, и прибывать в Воронеж 09.00. Рейс Воронеж-Ереван имеет номер RM748, обратный — RM747.

Сообщается, что полеты по новому графику начались в пятницу, 13 января. Изменения в расписании будут действовать как минимум в течение двух месяцев, до 17 марта.

Ранее 36on.ru рассказывал о том, что прямое авиасообщение между Воронежем и Ереваном было открыто в середине декабря 2016 года. Так, с 16 декабря Воронеж и Ереван связали прямые рейсы, выполняемые авиакомпанией «Армения» дважды в неделю на самолетах Boeing 737−500.