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21:11 (мск), источник: Моя Планета

Панда научилась делать селфи

Гигантская панда из панда-центра Дуцзянъянь в китайском городе Чэнду никогда не отказывает своим смотрителям в парочке селфи и с удовольствием позирует перед камерой.

В Сети появились шесть новых снимков, на которые обратил внимание портал Bored Panda.

На снимках панда не просто смотрит в камеру, но и позирует, чтобы выглядеть привлекательнее и интереснее: кокетливо кладет подбородок на лапку, улыбается и дурачится.

Любовь обитателей центра к своим смотрителям и их смартфонам с селфипалками стала известна всему миру в марте 2016 года, когда другая панда поучаствовала в селфи-сессии и даже обняла человека.

Научно-исследовательская база Дуцзянъянь была основана в 2011 году с целью приумножить число панд на планете.

Сейчас в центре обитают 108 медведей, которые в будущем станут основой крупной популяции в дикой природе.

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