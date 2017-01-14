Панда научилась делать селфи
Гигантская панда из
Гигантская панда из
В Сети появились шесть новых снимков, на которые обратил внимание портал Bored Panda.
На снимках панда не просто смотрит в камеру, но и позирует, чтобы выглядеть привлекательнее и интереснее: кокетливо кладет подбородок на лапку, улыбается и дурачится.
Любовь обитателей центра к своим смотрителям и их смартфонам с селфипалками стала известна всему миру в марте 2016 года, когда другая панда поучаствовала в
Сейчас в центре обитают 108 медведей, которые в будущем станут основой крупной популяции в дикой природе.