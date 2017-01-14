Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15:26 (мск), источник: РИА Новости

Юная американская балерина plus size покорила пользователей соцсетей

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Юная балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей, показав, что танцевать могут все, главное по-настоящему этого захотеть.

Пятнадцатилетняя Хоуэлл из Милфорда (штат Делавэр) опубликовала в Instagram видео, на котором блестяще исполняет балетные па, несмотря на лишний вес. По мнению самой девушки, «стереотипы создаются, чтобы из разрушать».

«Не должно иметь значения, сколько я вешу. Единственное, что важно, — моя страсть к танцам. Я стараюсь похудеть. Я знаю, это поможет мне танцевать лучше и стать более здоровой. Но худеть тяжело!», — цитирует британская The Daily Mail Хоуэлл.

За несколько недель с момента публикации видео число ее подписчиков в Instagram превысило 26 тысяч, а сам ролик посмотрели более 93 тысяч раз. В своем аккаунте девушка выкладывает и фотографии из балетной школы и со своих выступлений.

Хоуэлл занимается балетом с пяти лет, кроме этого, она увлекается джазом и чечеткой. По словам девушки, ее очень радует, что многие подписчики назвали ее пример «вдохновляющим». На негативные комментарии она старается реагировать с юмором.

«Ты должна будешь работать вдвое усерднее, чем другие, но в конечном счете это стоит того, чтобы доказать недоброжелателям, что они неправы. Делайте, что вы любите, и не позволяйте никому останавливать себя», — советует юная балерина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Сергей Карякин стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов
В Карелии перевернулся автобус с туристами
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь