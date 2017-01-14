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16:48 (мск), источник: 112.ua

Чехия разрешила передачу Украине останков Александра Олеся

По словам Порошенко, перевозка останков писателя состоится в ближайшее время.

Источник: 112.ua

Власти Чехии разрешили передачу Украине эксгумированных останков украинского писателя Александра Олеся. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на странице в Twitter.

«Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А. Олеся. Готовим перевозку в Украине уже в ближайшее время», — написал он.

Напомним, в Праге на Ольшанском кладбище принудительно эксгумировали останки выдающегося украинского поэта Александра Олеся. Поэт был похоронен в 1944 г., и все это время за место на кладбище платил меценат украинского происхождения Владимир Михайлишин. Однако недавно сам Михайлишин умер, и его решили похоронить на этом же месте. Прах поэта и его жены пока перенесли в депозитарий.

Позже стало известно, что родственники писателя согласны на перезахоронение его останков в Украине. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков. Как вариант, перезахоронить останки поэта предлагают на Лукьяновском кладбище.

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