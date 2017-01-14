Гонконгским гриппом заболели 18 жителей Костанайской области

C начала эпидемиологического сезона, то есть с 1 октября 2016 года, в Костанайской области зафиксировано почти 34 тысячи случаев заболевания ОРВИ. В том числе в 18 случаях лабораторно доказан гонконгский грипп А/H3N2. Кроме того, у одного пациента выявили грипп типа В, который не вызывает эпидемии. Об этом рассказала глава областного департамента по защите прав потребителей Рагул Таженова. А ведь за три дня до этого, 10 января, зарегистрированных случаев гриппа было лишь 10, а ОРВИ — 29 тысяч.



Эти цифры показывают, что число заболевших увеличивается стремительно. Руководителям учебных заведений разрешено по своему усмотрению приостановить учебный процесс, если они посчитают, что заболевших слишком много. В медицинских учреждениях введен масочный режим, посещения больных ограничены, график работы перестроен.