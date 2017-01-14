Психологи доказали, что люди меняются

Разумеется, изменение личности не происходит «по щелчку», это длительный процесс, для которого нужен системный поход, отметил психолог из университета штата Иллинойс Брент Робертс.

Множество исследований предполагало, что базовые черты являются стабильными, складываются в детстве и проходят через всю жизнь, а потому считается, что личность фундаментальна и неизменна.

Существует «большая пятерка» главных личностных черт: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, конформность (податливость) и невротизм. Эти черты, как считают психологи, присущи успешным людям.

Его работа опубликована в журнале Psychological Bulletin, кратко ее излагает Live Science .

Робертс смог показать, что люди становятся более сознательными и эмоционально стабильными во взрослом и среднем возрасте.

Из самых очевидных примеров — открытость к опыту в подростковом возрасте снижается к старости.

Робертс задумался: если личность может измениться в силу обстоятельств и прожитых лет, то возможна ли сознательная трансформация?

Существуют медикаментозные способы влияния на поведения (прием антидепрессантов), наркотические (галлюциногенные грибы), но их эффекты краткосрочные и не совсем полезные для здоровья. Остается другой вариант — психотерапия.

Когда Робертс и его коллеги впервые заинтересовались «вмешательством» в личность, они рассчитывали найти пару-тройку исследований, подтверждающих их идеи, но в итоге натолкнулись на «золотую жилу» данных.