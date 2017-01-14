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21:23 (мск), источник: Моя Планета

Психологи доказали, что люди меняются

Вы ошибаетесь, если уверены, что люди не меняются. Исследование по 207 научным работам об изменчивости личности доказало, что характер человека можно преобразить при помощи психотерапии.

Источник: AP 2016

Разумеется, изменение личности не происходит «по щелчку», это длительный процесс, для которого нужен системный поход, отметил психолог из университета штата Иллинойс Брент Робертс.

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Его работа опубликована в журнале Psychological Bulletin, кратко ее излагает Live Science.

Существует «большая пятерка» главных личностных черт: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, конформность (податливость) и невротизм. Эти черты, как считают психологи, присущи успешным людям.

Множество исследований предполагало, что базовые черты являются стабильными, складываются в детстве и проходят через всю жизнь, а потому считается, что личность фундаментальна и неизменна.

Другие психологи оспаривали это мнение.

Робертс смог показать, что люди становятся более сознательными и эмоционально стабильными во взрослом и среднем возрасте.

Из самых очевидных примеров — открытость к опыту в подростковом возрасте снижается к старости.

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Робертс задумался: если личность может измениться в силу обстоятельств и прожитых лет, то возможна ли сознательная трансформация?

Существуют медикаментозные способы влияния на поведения (прием антидепрессантов), наркотические (галлюциногенные грибы), но их эффекты краткосрочные и не совсем полезные для здоровья. Остается другой вариант — психотерапия.

Когда Робертс и его коллеги впервые заинтересовались «вмешательством» в личность, они рассчитывали найти пару-тройку исследований, подтверждающих их идеи, но в итоге натолкнулись на «золотую жилу» данных.

Отчеты о когнитивно-поведенческих терапиях, которые проанализировали психологи, показали поразительные результаты.

Так, Робертс обнаружил, что можно изменять уровень невротизма — «виновника» раздражительности, страха, беспокойства, ревности и других негативных эмоций.

В отчетах о работе с такими пациентами снижение невротизма наблюдалось уже через три месяца терапии.

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Без помощи специалиста такой результат достигается за половину жизни. Эффект терапии оказался неизменным, подчеркивает Робертс.

Чтобы закрепить открытие, психологам придется проделать ряд других исследований.

Итогом может стать создание специального лечения, способное контролировать и изменять личностные черты и помогать людям делать свою жизнь лучше.
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