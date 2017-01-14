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18:31 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец объехал автостопом Россию за 3 месяца

Молодой человек уволился с работы, чтобы осуществить давнюю мечту — отправиться в одиночку в необычное путешествие по стране.

Челябинец объехал автостопом Россию за три месяца — обозначив перед собой эту цель, 24-летний молодой человек оставил должность менеджера по продажам и в одиночку отправился в необычное путешествие по 35 городам страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Местный житель Александр Генералов около полутора лет готовился к поездке, и летом 2016 года ему удалось осуществить мечту, однако рассказал он об этом только сейчас, когда смонтировал видеоролик о своем путешествии.

«Думал, как начать путешествовать, накопить на это деньги и тут узнал про автостоп, познакомился в интернете с единомышленниками, а в процессе передвижения встречался с ними вживую. Я люблю открывать новое, исследовать местность, испытывать свой характер, знакомиться, запечатлевать все это на камеру и, таким образом, открывать мир для остальных людей. Считаю, что каждый молодой человек должен испытать себя на прочность в путешествиях. Для начала я выбрал Россию, это мой первый опыт в поездках автостопом», — рассказал Генералов.

Он также добавил, что заранее в телефоне составил карту и придерживался определенного маршрута. Кроме того, взял с собой атлас автодорог России в бумажном переплете и особое снаряжение, которое в пути периодически приходилось докупать. «Я побывал в Казани, Владимире, Ярославле, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи, Алтайском крае и других местах. Не доехал только до Камчатки. Но в видео вошли не все населенные пункты», — объяснил путешественник.

По его словам, поездки автостопом показали, что в нашей стране много добрых людей. «Подбирали в основном те, кто уже ранее подвозил автостопщиков. За всю поездку мне всего раза два раза приходилось объяснять, что это за метод передвижения. С некоторыми водителями по сей день держим связь», — говорит Александр.

Иногда приходилось ночевать в палатках, а однажды даже на обочине. Курьезные случаи в подобном исследовании страны, по мнению молодого путешественника, неотъемлемая часть жизни.

«Была ситуация, когда мне нужно было ночью добраться до поселка Тюнгур (Алтайский край). Поймал машину, в которой сидели трое молодых людей. Всю дорогу они распивали спиртные напитки, включая водителя, который параллельно гнал. Помимо проливного дождя, наступил густой туман. Нам нужно было проехать перевалы, на которых не было ни знаков, ни заборов у пропасти (а внизу шумно бурлила река Катунь), машина глохла, буксовала в грязи, приходилось пару раз ее выталкивать. Через 1,5 часа мы добрались до поселка, после чего ребята стали требовать деньги (хотя я им объяснил, что у меня их нет). В итоге все закончилось хорошо, деньгами мне помогла местная жительница, долг я ей отдал», — вспоминает Александр Генералов.

Помимо путешествий, у Саши есть еще одной увлечение — паркур, кроме спорта он также увлекается искусством фотографии и видеосъемки. В мае текущего года планирует автостопом поехать в Грузию, а в конце июля — подняться на Эльбрус. Все свои переживания и достижения Александр Генералов будет выкладывать в формате онлайн в своем блоге.

Диана Кабанова.

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