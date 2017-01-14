Названы места Крещенских купаний в Омской области

Ночью с 18 на 19 декабря православные отмечают праздник Крещения. По традиции многие жители России, в том числе и омичи, отправляются к купелям, где окунутся в проруби с освященной водой. Все обрядовые купальни откроются за пределами города. Такое решение связано с тем, что при купании необходимо обеспечить безопасность людей, а лед в черте города недостаточно прочен.

Главное управление МЧС России по Омской области назвало места проведения купаний:

Исилькульский м.р., с. Маргенау, котлован — 1 купель

Москаленскийм.р., р.п. Москаленки, котлован — 2 купели

Москаленскийм.р., с. Звездино, котлован — 1 купель

Кормиловскийм.р., р.п. Кормиловка, пруд — 1 купель

Нижнеомскийм.р., п. Нижняя Омка, р. Омь — 1 купель

Щербакульскийм.р., р.п. Щербакуль, котлован — 1 купель

Щербакульскийм.р., с. Екатеринославка, котлован — 1 купель

Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка — 1 купель

Азовский м.р., с. Азово, котлован — 1 купель

Омский м.р., с. Новотроицкое, д. Малокулачье, р. Иртыш — 1 купель

Любинскийм.р., р.п. Красный Яр, р. Иртыш — 1 купель

Любинскийм.р., д. Новоархангелка, оз. Новоархангельское — 1 купель

Любинскийм.р., п. Политотдел, р. Иртыш — 1 купель

Омский м.р., с. Надеждено, д. Большекулачье, пруд — 2 купели

Омский м.р., Петровское с.р., д. Бородинка, р. Иртыш — 1 купель

Русскополянскийм.р., р.п. Русская Поляна, котлован — 1 купель

Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш — 2 купели

Павлаградскийм.р., р.п. Повлаградка, котлован — 1 купель

Нововаршавскийм.р., р.п. Нововаршавка, р. Иртыш — 1 купель

Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката — 1 купель

Полтавский м.р., с. Новоильиновка, оз. Зеленое — 1 купель

Большереченскийм.р., р.п. Большеречье, р. Иртыш — 1 купель

Муромцевскийм.р., р.п. Муромцево, р. Тара — 1 купель

Саргатскийм.р., с. Заготзерно, р. Иртыш — 1 купель

Называевскийм.р., г. Называевск, котлован — 1 купель

Называевскийм.р., с. Жирновка, котлован — 1 купель

Называевскийм.р., с. Князеево, котлован — 1 купель

Тюкалинскийм.р., г. Тюкалинск, р. Тюкалка — 1 купель

Седельниковскийм.р., с. Седельниково, р. Уй — 1 купель

Тарский м.р., г. Тара, р. Иртыш — 1 купель

Знаменский м.р., с. Знаменское, оз. Изюк — 1 купель

Колосовскийм.р., с. Колосовка, р. Оша — 1 купель

Тевризскийм.р., с. Екатериновка, р. Туй — 1 купель

Большеуковскийм.р., с. Большие Уки, р. Большой Ук — 1 купель

Усть-Ишимскийм. р., с. Усть-Ишим, р. Ишим — 1 купель

19 января все купели будут находиться под наблюдением спасательных служб и силовых структур. Безопасность жителей области на водных объектах будут обеспечивать полицейские, медики, сотрудники органов местного самоуправления, спасатели и студенты-добровольцы.

Жителям Омской области настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности. Так, омский Минздрав считает, что окунаться в проруби стоит только здоровым людям. Глава регионального МЧС также порекомендовал не проводить Крещенские купания тем омичам, которые не привыкли купаться в ледяной воде.

Отметим, что погода в этот день будет достаточно теплой: −14…−16°C.