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18:21 (мск), источник: Om1.ru

Названы места Крещенских купаний в Омской области

Возле всех купелях за безопасностью будут следить медики, спасатели, полиция и добровольцы.

Ночью с 18 на 19 декабря православные отмечают праздник Крещения. По традиции многие жители России, в том числе и омичи, отправляются к купелям, где окунутся в проруби с освященной водой. Все обрядовые купальни откроются за пределами города. Такое решение связано с тем, что при купании необходимо обеспечить безопасность людей, а лед в черте города недостаточно прочен.

Главное управление МЧС России по Омской области назвало места проведения купаний:

  • Исилькульский м.р., с. Маргенау, котлован — 1 купель
  • Москаленскийм.р., р.п. Москаленки, котлован — 2 купели
  • Москаленскийм.р., с. Звездино, котлован — 1 купель
  • Кормиловскийм.р., р.п. Кормиловка, пруд — 1 купель
  • Нижнеомскийм.р., п. Нижняя Омка, р. Омь — 1 купель
  • Щербакульскийм.р., р.п. Щербакуль, котлован — 1 купель
  • Щербакульскийм.р., с. Екатеринославка, котлован — 1 купель
  • Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка — 1 купель
  • Азовский м.р., с. Азово, котлован — 1 купель
  • Омский м.р., с. Новотроицкое, д. Малокулачье, р. Иртыш — 1 купель
  • Любинскийм.р., р.п. Красный Яр, р. Иртыш — 1 купель
  • Любинскийм.р., д. Новоархангелка, оз. Новоархангельское — 1 купель
  • Любинскийм.р., п. Политотдел, р. Иртыш — 1 купель
  • Омский м.р., с. Надеждено, д. Большекулачье, пруд — 2 купели
  • Омский м.р., Петровское с.р., д. Бородинка, р. Иртыш — 1 купель
  • Русскополянскийм.р., р.п. Русская Поляна, котлован — 1 купель
  • Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш — 2 купели
  • Павлаградскийм.р., р.п. Повлаградка, котлован — 1 купель
  • Нововаршавскийм.р., р.п. Нововаршавка, р. Иртыш — 1 купель
  • Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката — 1 купель
  • Полтавский м.р., с. Новоильиновка, оз. Зеленое — 1 купель
  • Большереченскийм.р., р.п. Большеречье, р. Иртыш — 1 купель
  • Муромцевскийм.р., р.п. Муромцево, р. Тара — 1 купель
  • Саргатскийм.р., с. Заготзерно, р. Иртыш — 1 купель
  • Называевскийм.р., г. Называевск, котлован — 1 купель
  • Называевскийм.р., с. Жирновка, котлован — 1 купель
  • Называевскийм.р., с. Князеево, котлован — 1 купель
  • Тюкалинскийм.р., г. Тюкалинск, р. Тюкалка — 1 купель
  • Седельниковскийм.р., с. Седельниково, р. Уй — 1 купель
  • Тарский м.р., г. Тара, р. Иртыш — 1 купель
  • Знаменский м.р., с. Знаменское, оз. Изюк — 1 купель
  • Колосовскийм.р., с. Колосовка, р. Оша — 1 купель
  • Тевризскийм.р., с. Екатериновка, р. Туй — 1 купель
  • Большеуковскийм.р., с. Большие Уки, р. Большой Ук — 1 купель
  • Усть-Ишимскийм.р., с. Усть-Ишим, р. Ишим — 1 купель

19 января все купели будут находиться под наблюдением спасательных служб и силовых структур. Безопасность жителей области на водных объектах будут обеспечивать полицейские, медики, сотрудники органов местного самоуправления, спасатели и студенты-добровольцы.

Жителям Омской области настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности. Так, омский Минздрав считает, что окунаться в проруби стоит только здоровым людям. Глава регионального МЧС также порекомендовал не проводить Крещенские купания тем омичам, которые не привыкли купаться в ледяной воде.

Отметим, что погода в этот день будет достаточно теплой: −14…−16°C.

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