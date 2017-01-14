Казахстанцев насмешили символы Экспо
Желтый, зеленый и синий человечки символизируют, соответственно, энергию солнца, земли и воды.
Желтый, зеленый и синий человечки символизируют, соответственно, энергию солнца, земли и воды.
Однако получились эти персонажи не очень симпатичными. И пользователи Казнета подвергли их суровой критике. Юрий Дорохов, как всегда, блестяще пошутил:
«В тендере на изготовление
Несмотря на свои 8 лет, он уверенно смотрит вперёд: «В 2050 году нам будет всего по 42 года, внуку замминистра будет и того меньше, так что мы ещё долго будем радовать вас своим творчеством», — заверил он.
А Alex Craig считает, что на международную выставку с такими символами «приедут только фанаты фильма про куклу “Чаки”, любители острых ощущений и психотропных веществ». Тимур Касымжанов отмечает, что на бумаге символы Экспо были симпатичными, а куклы пугают:
«Сами нарисованные символы Экспо миленькие. Олицетворяют солнце, воду и землю. Всё читается в них. И добренькие. А вот исполнение кривое. Выполненные фигуры похожи на наркоманов с нашего района в 90-х. Такие же страшные, но в то же время смешные».