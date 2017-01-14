Казахстанцев насмешили символы Экспо

Однако получились эти персонажи не очень симпатичными. И пользователи Казнета подвергли их суровой критике. Юрий Дорохов, как всегда, блестяще пошутил:

«В тендере на изготовление кукол-маскотов к ЭКСПО победила группа молодых перспективных дизайнеров. Ранее мы уже реализовали ряд инновационных проектов: расписывали карандашами столовую в детском саду при парламенте и украшали новогоднюю елку внука замминистра. Он дал нам пару бесценных советов, позволивших выиграть тендер к Экспо», — отметил арт-директор дизайнерской группы.



Несмотря на свои 8 лет, он уверенно смотрит вперёд: «В 2050 году нам будет всего по 42 года, внуку замминистра будет и того меньше, так что мы ещё долго будем радовать вас своим творчеством», — заверил он.

А Alex Craig считает, что на международную выставку с такими символами «приедут только фанаты фильма про куклу “Чаки”, любители острых ощущений и психотропных веществ». Тимур Касымжанов отмечает, что на бумаге символы Экспо были симпатичными, а куклы пугают:

«Сами нарисованные символы Экспо миленькие. Олицетворяют солнце, воду и землю. Всё читается в них. И добренькие. А вот исполнение кривое. Выполненные фигуры похожи на наркоманов с нашего района в 90-х. Такие же страшные, но в то же время смешные».