Более 100 пермяков выстроились в очередь на улице ради телевизора

Более сотни пермяков стояли у входа в аптеку, где проходил розыгрыш бытовой техники. Главным призом был холодильник. Мероприятие длилось больше часа.

Необычное зрелище можно было наблюдать 14 января в Перми на ул. Островского.

В соцсетях участники розыгрыша пожаловались на плохую организацию мероприятия, так как изначально планировалось, что церемония пройдёт в самой аптеке. Но желающих оказалось слишком много, и участникам пришлось мёрзнуть на улице.