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18:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Более 100 пермяков выстроились в очередь на улице ради телевизора

Некоторые горожане подумали, что это флешмоб.

Необычное зрелище можно было наблюдать 14 января в Перми на ул. Островского.

Более сотни пермяков стояли у входа в аптеку, где проходил розыгрыш бытовой техники. Главным призом был холодильник. Мероприятие длилось больше часа.

В соцсетях участники розыгрыша пожаловались на плохую организацию мероприятия, так как изначально планировалось, что церемония пройдёт в самой аптеке. Но желающих оказалось слишком много, и участникам пришлось мёрзнуть на улице.

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