В Омске график работы троллейбуса № 2 продлили до позднего вечера

Троллейбусы № 2, следующие по маршруту Ермак — завод Попова начали ходить по новому графику.

Директор МП «Электрический транспорт» Сергей Ткалун пояснил, что следовать измененному графику троллейбусы стали с 9 января.

Сергей Ткалун, директор муниципального предприятия «Электрический транспорт»:

— Утром час пик они отработали, часть приезжает в депо, потом стоит здесь порядка 4−5 часов и выходит на линию. Последний заход около 22:30. Водителям нельзя работать более 12 часов. Поскольку троллейбусы проезжают мимо депо, водители могут там отдохнуть и пройти медосмотр, чтобы продолжить работать (Цитата по «НГС. Омск»).

Утром час пик они отработали, часть приезжает в депо, потом стоит здесь порядка 4−5 часов и выходит на линию. Последний заход около 22:30. Водителям нельзя работать более 12 часов. Поскольку троллейбусы проезжают мимо депо, водители могут там отдохнуть и пройти медосмотр, чтобы продолжить работать (Цитата по «НГС. Омск»).

Отметим, сейчас по этому маршруту ездит 12 единиц электрического транспорта.

Решение продлить работу троллейбусов связано с сокращением частного транспорта на этом маршруте. Так, частный маршрут № 320, попавший в список сокращенных с 1 января 2017 года, дублировал путь троллейбуса № 2. Также под сокращение маршруток попали 72Н, 378, 322, 777.

Как сообщили порталу Om1.ru жители Омска, они уже успели убедиться, что троллейбусы теперь действительно ездят допоздна. Горожане ездили в них после 21:00 и даже после 22:00, тогда как раньше в это время электрический транспорт уже находился в гараже.