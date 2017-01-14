На Волгоград идут снегопады
Метеорологи прогнозируют осадки в виде снега и снежных зерен в течение ближайших дней.
Метеорологи прогнозируют осадки в виде снега и снежных зерен в течение ближайших дней.
По прогнозам метеорологов всю следующую неделю в Волгограде ожидаются небольшие осадки в виде снега и снежных зерен. Начало снегопадов ожидается уже завтра, 15 января.
Осадки принесет
В понедельник ветер должен стихнуть, но снегопады и легкий мороз, — днем минус 2−4 и ночью до минус 7 градусов Цельсия, — останутся.