На Волгоград идут снегопады

По прогнозам метеорологов всю следующую неделю в Волгограде ожидаются небольшие осадки в виде снега и снежных зерен. Начало снегопадов ожидается уже завтра, 15 января.

Осадки принесет юго-восточный ветер, сила которого оценивается в 8−13 метров в секунду. Температура воздуха сохранится примерно на том же уровне, что и сегодня: днем минус 1−3 градусов Цельсия, ночью температура минус 4−6.

В понедельник ветер должен стихнуть, но снегопады и легкий мороз, — днем минус 2−4 и ночью до минус 7 градусов Цельсия, — останутся.