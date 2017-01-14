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19:59 (мск), источник: УНИАН

На Закарпатье отменено ограничение движения для грузовиков

Ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах общего пользования государственного значения в пределах Закарпатской области отменено.

Источник: УНИАН

Об этом со ссылкой на данные по состоянию на 16:15 сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

«Пробок и пострадавших из-за непогоды не зафиксировано. Спасатели ГСЧС продолжают оказывать помощь водителям в буксировке транспортных средств, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие участки на автодорогах», — говорится в сообщении.

Также спасатели сообщили, что в 16:45 произошел сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района. В результате происшествия травмированных и погибших нет. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги.

Обесточенным остается 31 населенный пункт.

Как сообщал УНИАН, обесточивание 31 населенного пункта в Закарпатской области произошло в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи.

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