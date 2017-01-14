На Закарпатье отменено ограничение движения для грузовиков
Ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах общего пользования государственного значения в пределах Закарпатской области отменено.
Ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах общего пользования государственного значения в пределах Закарпатской области отменено.
Об этом со ссылкой на данные по состоянию на 16:15 сообщает
«Пробок и пострадавших
Также спасатели сообщили, что в 16:45 произошел сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт
Обесточенным остается 31 населенный пункт.
Как сообщал УНИАН, обесточивание 31 населенного пункта в Закарпатской области произошло в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи.