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19:53 (мск), источник: Газета.Ру

В Петербурге скончался 37-летний солист Мариинского театра Эдуард Цанга

В Санкт-Петербурге в возрасте 37 лет скончался бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга.

Об этом сообщил друг певца Владимир Кузьмин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга. Очень трудно говорить, дышать, думать. Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему эсэмэски. Мы должны были увидеться сегодня на «Рождественской сказке», — написал Кузьмин.

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре (республика Коми) и получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки (класс А. Седова). В 2000 году принят в Академию молодых певцов Мариинского театра, а с 2008 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра. В ее составе он гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Корее и Германии. Исполнил партию Леандра в новой постановке оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.

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