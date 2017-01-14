В Петербурге скончался 37-летний солист Мариинского театра Эдуард Цанга

Об этом сообщил друг певца Владимир Кузьмин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга. Очень трудно говорить, дышать, думать. Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему эсэмэски. Мы должны были увидеться сегодня на «Рождественской сказке», — написал Кузьмин.