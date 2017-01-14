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14 января, источник: НИА Самара

Первоклассница Полина из Тольятти попросила у Путина кимоно для занятия в секции дзюдо


Ей пришел ответ о том, что письмо было перенаправлено в правительство Самарской области.

Как сообщает tlt-room.ru, первоклассница Полина написала президенту России письмо с просьбой проявить доброту и подарить ей форму для занятия в секции дзюдо.

Вместе с мамой она отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала о том, что ей семь лет, и она занимается танцами, английским языком, театром и дзюдо. И, несмотря на то, что в последнюю секцию ходят одни мальчики, ей там очень нравится.

Девочка рассказала, что мама постоянно присматривает за бабушкой-инвалидом и поэтому не работает и попросила у президента форму для занятий дзюдо. И посмотреть на самого Владимира Владимировича на главной кремлевской елке.

Трогательное письмо девочка отправила по электронной почте в администрацию президента. Позже ей пришел ответ о том, что письмо было перенаправлено в правительство Самарской области. Ниже мы приводим отрывок из письма:

«Недавно я увидела вас по телевизору и спросила у мамы: «Кто это?» Мама мне ответила, что вы наш президент, поэтому очень умный и добрый. Что вы, как и я, занимаетесь дзюдо. Поэтому еще и самый сильный. Я очень хочу быть похожей на вас! Еще мне мама сказала, что вы, как и Дедушка Мороз, можете исполнять желания, делать людей счастливыми. А я так хочу, чтобы у меня была форма для занятий дзюдо. И я решила попросить у вас подарить мне кимоно. Мама помогла написать мне это письмо. И еще я мечтаю увидеть вас на главной кремлевской елке.

Дорогой Владимир Владимирович, вы самый лучший. Я верю, что мое желание обязательно исполнится. Поздравляю Вас с Новым годом и желаю никогда не болеть.

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