Казахстанский юрист рассказал, как обойти штраф за отсутствие временной регистрации

Казахстанский юрист Жангельды Сулейманов рассказал, как избежать штрафа за отсутствие временной регистрации, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети Facebook Сулейманов опубликовал следующий текст: «Уже много написал, что пока нет обязанности регистрироваться по месту временного проживания, так как еще не внесли дополнения в Правила регистрации. И еще, что согласно закону подлежат регистрации только те, кто переезжает со всеми вещами на новое место жительства. И что пошлина незаконная. Думаю, что все эти мои замечания будут приняты во внимание.

Но пока позиция МВД иная, что якобы нужно регистрироваться при временном проживании более 10 дней, хотя в законе 3 месяца.

И уже полиция готова штрафовать нарушителей.

Но не у всех добросовестных граждан есть возможность зарегистрироваться, так как для регистрации нужно, чтобы хозяин квартиры сам пришел в ЦОН. Причин, я так понял очень много.

Некоторые хозяева просто не хотят регистрировать своих жильцов. Другие просят за это деньги. Третьи проживают в других городах и странах. Многие просто не имеют документов на дом, так как еще не ввели в эксплуатацию. И еще много разных причин.

В этих случаях, несмотря на то, что жильцы хотят зарегистрироваться, но у них нет возможности, всё равно будет наложен штраф.

Но если, уплатить самим пошлину 226,9 тенге за регистрацию. Потом подать заявление в полицию о том, что я такой то, уплатил пошлину, но не могу зарегистрироваться по такой причине. И проживаю там то. Фактически такое заявление и квитанция означает регистрацию. Юридически конечно нет. Но это лучше, чем быть совсем без регистрации.

Тогда, такие документы помогут вам избежать штрафа, так как штраф предусмотрен только при умышленном уклонении о регистрации. Вы же наоборот сделали всё возможное, чтобы зарегистрироваться.

По закону, вас не должны привлекать к ответственности. Я понимаю, что могут и наложить штраф, но как говорит МВД, у них нет задачи штрафовать людей, а я верю МВД".