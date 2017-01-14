Нацгвадейцы убирали снег в парке Львова

Из-за ухудшения погодных условий к расчистке львовского парка привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом в субботу, 14 января, сообщили на официальном сайте Нацгвардии Украины.

«Во избежание образования гололедицы гвардейцы взяли в руки лопаты и сгребали снег с тротуаров и пешеходной территории в парке “Боднаровка”, который расположен около перекрестка улиц Стрыйской и Научной», — говорится в сообщении.

Как отмечается, к расчистке парка привлекли служащих воинской части № 4114, расположенной неподалеку.

«В результате проведенных работ жители города могут прогуливаться по живописному парку, прихожане посещать церковь святых Бориса и Глеба, а дети играть на детской площадке», — отметили в Нацгвардии.