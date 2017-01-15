Пушков назвал «маразмом» идею Европарламента о юридическом статусе роботов

«Защита прав» в зоне маразма. В Европарламенте озаботились правами роботов как «электронных лиц». А скоро им дадут больше прав, чем людям, — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

​Законопроект, внесенный на рассмотрение Европарламента, также предполагает возможность возложить на них ответственность за совершаемые ими действия.

По мнению автора документа, по мере того, как роботы начинают действовать все более автономно, становится все сложнее считать их «лишь орудиями в руках других субъектов» — производителя, владельца или пользователя.

Автор законопроекта, представитель социалистов из Люксембурга Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) считает, что сейчас из-за внедрения роботов, андроидов и других форм искусственного интеллекта в мире происходит «технологическая революция», и ЕС необходимо установить базовые этические принципы и юридические рамки, регулирующие работу устройств.

Законопроект получил одобрение комитета по юридическим вопросам Европарламента. Ожидается, что в полном составе депутаты рассмотрят законопроект в феврале.