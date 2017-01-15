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00:43 (мск), источник: РИА Новости

Пушков назвал «маразмом» идею Европарламента о юридическом статусе роботов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «маразмом» идею европарламентариев наделить роботов юридическим статусом и возложить на них ответственность за совершенные действия.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента рассмотрят вопрос о предоставлении роботам правового статуса «электронных лиц».

«Защита прав» в зоне маразма. В Европарламенте озаботились правами роботов как «электронных лиц». А скоро им дадут больше прав, чем людям, — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

​Законопроект, внесенный на рассмотрение Европарламента, также предполагает возможность возложить на них ответственность за совершаемые ими действия.

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По мнению автора документа, по мере того, как роботы начинают действовать все более автономно, становится все сложнее считать их «лишь орудиями в руках других субъектов» — производителя, владельца или пользователя.

Автор законопроекта, представитель социалистов из Люксембурга Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) считает, что сейчас из-за внедрения роботов, андроидов и других форм искусственного интеллекта в мире происходит «технологическая революция», и ЕС необходимо установить базовые этические принципы и юридические рамки, регулирующие работу устройств.

Законопроект получил одобрение комитета по юридическим вопросам Европарламента. Ожидается, что в полном составе депутаты рассмотрят законопроект в феврале.

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