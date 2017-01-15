Москва стала одним из самых безопасных в мире городов для иностранцев

Москва является одним из самых безопасных в мире городов для иностранных туристов, заявил на Гайдаровском форуме президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. Его выступление цитирует РИА Новости.

Год на год не приходится, но, по данным ГУВД Москвы, число зарегистрированных преступлений в отношении иностранных туристов не превышает двух-трех десятков в год. Для такого мегаполиса как Москва это смехотворный показатель по преступности.

Президент РСТ добавил, что Москва в этом плане показывает куда лучший результат, чем такие крупные туристические города, как Токио или Нью-Йорк.

При этом столица России одной из первых в мире решила создать туристическую полицию.

«Сейчас наши коллеги в Китае воспроизводят этот опыт», — отметил он и добавил, что эта мера была скорее «психологическая», но она оказалась очень востребованной и полезной.