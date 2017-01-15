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09:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Результаты крупнейшего в истории Приморья киноконкурса отменены

Весь призовой фонд возвращен в бюджет Приморского края.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 января, PrimaMedia.

Результаты крупнейшего в истории Приморского края киноконкурса, проходившего под занавес 2016 года с призовым фондом 18,5 млн рублей, причем это бюджетные средства, признаны недействительными. Об этом в разговоре с кор. РИА PrimaMedia рассказал директор департаменты культуры края Сергей Матлин.

Открытый конкурс проектов на производство фильмов на территории края проводился с 9 по 19 декабря. С 19 по 20 декабря конкурсная комиссия подводила итоги конкурса, а самих победителей наградили 22 декабря на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года российского кино в Приморье. Первое место и 15 млн рублей выиграл художественный фильм московских кинематографистов с Данилой Козловским в главной роли «На районе». Второе и третье место (2,5 и 1 млн рублей соответственно) получили представители киноотрасли из Владивостока и Москвы. Однако практически сразу после подведения итогов конкурса, директор департаменты культуры Приморского края Сергей Матлин, обратился к руководству Приморья с предложением отменить итоги конкурса, мотивируя это тем, что при организации конкурса кинопроектов были допущены нарушениями действующего законодательства.

Напомним, 2016 год был объявлен Годом российского кино. В Приморье он отмечен началом создания собственной кинокомиссии, одна из ее задач — привлекать яркие проекты на территорию региона, стимулировать здесь кинопроизводство, развивать и популяризовать Приморский край. Так, с 2017 года, 15% затрат на киносъемки в Приморье будут компенсировать из регионального бюджета.

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