Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель
ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило успешный запуск самой маленькой в мире
ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило успешный запуск самой маленькой в мире
Запуск состоялся в 08.33 по местному времени (02.33 мск) из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима.
По данным телеканала NHK, спустя 7,5 минуты коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей.
Изначально запуск
SS-520−4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник.
Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны.
Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной «Эпсилон» — 25 метров. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики — вес 3 килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметра.
Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов).
Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более 1 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).