Авто без ГЛОНАСС: ввезти в Приморье можно, но и только

«Автомобиль ввозится на территорию страны, и после уплаты таможенной пошлины и совершения всех необходимых таможенных процедур, подлежит выпуску в свободное обращение — держать на границе его не будут. Но для того, чтобы автомобиль мог перемещаться по дорогам общего пользования, его владельцу необходимо получить ПТС, представив в таможенный орган все необходимые для этого документы, в том числе — подтверждающее наличие устройства вызова экстренных оперативных служб. При отсутствии сведений об установленном в автомобиле устройстве ПТС таможенными органами выдаваться не будет», — говорится в сообщении Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Иными словами, ввезти автомобиль без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье можно, но для того, чтобы получить документы, авто все равно будет необходимо оснастить ею. Так что выходит, что водить машину без «ЭРА-ГЛОНАСС» на дорогах России до получения ПТС нельзя.

Напомним, что с нового года машины в России должны быть оснащены системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». В случае ДТП и других чрезвычайных ситуациях система автоматически подаст сигнал тревоги и укажет координаты ЧП. Подать сигнал тревоги через «ЭРА-ГЛОНАСС» можно и вручную.

Нововведение вызвало бурные обсуждения у дальневосточников. С инициативой отмены обязательного оснащения всех автомобилей, вводимых в эксплуатацию в России, выступил житель Камчатского края. Обращение соответствующего содержания ранее появилась на портале электронных петиций.