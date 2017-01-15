Крещенская неделя обещает быть теплой в Приморье

В начале следующей недели влияние тропосферного вихря на погодные условия в Приморье будет ослабевать. Площадь распространения осадков и их интенсивность уменьшатся. Атмосферное давление будет расти, а потепление продолжится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

На юге края ожидается оттепель. Температура воздуха в дневные часы будет достигать 0…-12 °С. Ночью от -11 °С до -29 °С в горных районах.

Во Владивостоке первые рабочие дни пройдут при переменной облачности, преимущественно без осадков. Температура воздуха днём −6…−8 °С, ночью −10…−12 °С.

Несмотря на значительное потепление, во второй половине недели Приморье вновь накроет волна холода: к Крещению, 19 января, температура воздуха в крае опустится. Однако крещенские морозы вскоре покинут Приморье.