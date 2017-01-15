Загадочные кубы из снега начали появляться на набережной Амура в Хабаровске

Хабаровск, 15 января, AmurMedia.

Огромный снежный куб появился на набережной в Хабаровске. Снежный массив имеет правильную форму и явное рукотворное происхождение, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Размер снежного куба впечатляет с первого взгляда. Его высота не менее 3−3,5 метров. Создается он рабочими при помощи деревянной конструкции. Рабочие черпают снег экскаватором, засыпают его в деревянную конструкцию и утрамбовывают. На данный момент готов только один куб. Помимо создания снежных кубов, на набережной кипит и другая работа — расчищаются площадки, протягиваются провода.

Как пояснил информированный источник, в настоящее время на набережной идет подготовка к проведению большого конкурса снежных композиций. Старт конкурса запланирован на 26 января. Продлится конкурс три дня. В нем будут участвовать 10 команд по два человека в каждой со всего Дальнего Востока, поэтому логично предположить, что снежных гигантов будет не менее 10.

По информации источника, темой конкурса станет экология, т.к. в России 2017 год объявлен голом экологии. Также стало известно то у конкурса несколько организаторов, основной из которых — правительство Хабаровского края, и спонсоров. Победители конкурса получат денежные призы, но количество призов и их сумма пока не разглашаются. Как пояснил источник, это будет первый масштабный конкурс, проведенный на набережной.