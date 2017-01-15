Загадочные кубы из снега начали появляться на набережной Амура в Хабаровске
Корреспондент ИА AmurMedia выяснил предназначение снежных массивов.
Корреспондент ИА AmurMedia выяснил предназначение снежных массивов.
Хабаровск, 15 января, AmurMedia.
Огромный снежный куб появился на набережной в Хабаровске. Снежный массив имеет правильную форму и явное рукотворное происхождение, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Размер снежного куба впечатляет с первого взгляда. Его высота не менее 3−3,5 метров. Создается он рабочими при помощи деревянной конструкции. Рабочие черпают снег экскаватором, засыпают его в деревянную конструкцию и утрамбовывают. На данный момент готов только один куб. Помимо создания снежных кубов, на набережной кипит и другая работа — расчищаются площадки, протягиваются провода.
Как пояснил информированный источник, в настоящее время на набережной идет подготовка к проведению большого конкурса снежных композиций. Старт конкурса запланирован на 26 января. Продлится конкурс три дня. В нем будут участвовать 10 команд по два человека в каждой со всего Дальнего Востока, поэтому логично предположить, что снежных гигантов будет не менее 10.
По информации источника, темой конкурса станет экология, т.к. в России 2017 год объявлен голом экологии. Также стало известно то у конкурса несколько организаторов, основной из которых — правительство Хабаровского края, и спонсоров. Победители конкурса получат денежные призы, но количество призов и их сумма пока не разглашаются. Как пояснил источник, это будет первый масштабный конкурс, проведенный на набережной.
Эти кубы, высотой в 3−3.5 метра, строятся для большого конкурса. Он будет проводиться с 26 по 29 января на Набережной. Начало в 11 часов, но это пока не точно. Приглашены 10 команд (по 2 человека в каждой) со всего Дальнего Востока, победители получат денежные призы. У конкурса много спонсоров, много организаторов, но главный организатор — правительство Хабаровского края. Композиции можно будет любые, на усмотрение