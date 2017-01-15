В Бразилии от вспышки желтой лихорадки скончались почти 40 человек

По сообщению министерства здравоохранения штата, сейчас уже выявлены 133 возможных случая заболевания.

Сейчас случаи заболевания отмечены в 24 муниципиях штата. Наиболее тревожная ситуация сложилась в городе Ладаинья, где отмечены 12 подозрительных смертей, еще 29 человек, предположительно, заболели этой болезнью, сообщает канал Globo.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой.