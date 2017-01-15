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05:25 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии от вспышки желтой лихорадки скончались почти 40 человек

МЕХИКО, 15 янв — РИА Новости. Медицинские власти Бразилии расследуют причины смерти 38 человек, скончавшихся, предположительно, в результате вспышки желтой лихорадки в штате Минас-Жерайс.

По сообщению министерства здравоохранения штата, сейчас уже выявлены 133 возможных случая заболевания.

Губернатор Минас-Жерайса Фернанду Пиментал объявил на территории штата чрезвычайную ситуацию из-за вспышки заболевания.

Сейчас случаи заболевания отмечены в 24 муниципиях штата. Наиболее тревожная ситуация сложилась в городе Ладаинья, где отмечены 12 подозрительных смертей, еще 29 человек, предположительно, заболели этой болезнью, сообщает канал Globo.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой.

Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов.
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