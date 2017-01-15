Запуск самой маленькой в мире японской ракеты-носителя завершился неудачей
ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Запуск самой маленькой в мире
ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Запуск самой маленькой в мире
Отмечается, что
Предположительно, во второй ступени не воспламенилось топливо.
Ранее телеканал NHK передал, что запуск
Изначально запуск
SS-520−4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны.
Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной «Эпсилон» — 25 метров.
Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики — вес три килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметров.
Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов).
Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).