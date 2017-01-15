Запуск самой маленькой в мире японской ракеты-носителя завершился неудачей

Отмечается, что ракета-носитель через некоторое время после запуска упала в море.

Предположительно, во второй ступени не воспламенилось топливо.

Ранее телеканал NHK передал, что запуск ракеты-носителя SS-520−4 прошел успешно, а коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей спустя 7,5 минут после старта.

Изначально запуск ракеты-носителя SS-520−4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

SS-520−4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны.

Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной «Эпсилон» — 25 метров.