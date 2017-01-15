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09:21 (мск), источник: Вести Приморье

В понедельник из-за профилактических работ во Владивостоке ожидаются отключения света

В понедельник, 16 января, во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим в 83 домах приморской столицы ожидаются отключения света.

Источник: Вести Приморье

Все мероприятия — плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Ленинский район.

Ватутина ул. 10, 24, 4; Нейбута ул. 10, 22, 24, 30;.

Первомайский район.

Надибаидзе ул. 30, 32.

Первореченский район.

Баляева ул. 3; Иртышская ул. 17А; Марченко ул. 6.

Советский район.

Александровича ул. 18, 20, 20А, 20 В, 20 Г, 20Е, 20Б, 20Д; Весенняя ул. 1, 3, 7, 5; Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 33, 43, 37, 35; Минеральная ул. 4 В, 2Д; Никитина ул. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Плеханова ул. 1, 11, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 9, 2Д, 13А; Стальского ул. 2; Таежная ул. 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А; Тимирязева ул. 19, 21, 42, 44, 31; Шкотовская ул. 28.

Фрунзенский район.

Амурская ул. 8; Пограничная ул. 22А; Фонтанная ул. 3, 7, 7А.

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