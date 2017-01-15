Редкого морского дракона сняли на видео ученые

Новую разновидность морского дракона обнаружили в 2015 году, но тогда исследователи пришли к выводу о ее существовании по экспонату из австралийского музея. Тогда ученые расшифровали ДНК, взятую у найденных с 1919 по 2007 годы образцов. Теперь же получено фактическое подтверждение их существования.

Морские драконы являются «родственниками» морских коньков. Сейчас науке известно три вида — обыкновенный (Phyllopteryx taeniolatus), лиственный (Phycodurus eques) и рубиновый (Phyllopteryx dewysea). В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.