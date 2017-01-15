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09:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Две школы открыты после капитального ремонта в Черемхове Иркутской области

Все работы завершены в срок, в соответствии с контрактными обязательствами.

Источник: IrkutskMedia.ru

Школы № 15 и № 9 открыты после проведенного капитального ремонта в Черемхове Приангарья. На обоих объектах все работы завершены в срок, в соответствии с контрактными обязательствами, 31 декабря. Со второго полугодия в отремонтированных зданиях начались занятия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

12 января состоялось торжественное открытие муниципальной школы № 15, здание которой было построено в 1937 году. За годы эксплуатации капитальный ремонт не проводился. На выполнение работ из областного бюджета было направлено 28,9 млн рублей, из местного — 1,4 млн рублей. Были отремонтированы пол, фасад, сети отопления, электроснабжения, канализации; заменены все оконные и дверные блоки; проведены отделочные работы и благоустройство территории. В школе обучаются 247 учеников.

«13 января в Черемхове открыта еще одна школа — № 9, здание которой было построено в 1962 году. В ней тоже за годы эксплуатации капитальный ремонт не проводился. Из областного бюджета на эти цели было направлено более 35,9 млн рублей, из муниципального — 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Была отремонтирована кровля, фасад здания, пол, сети отопления, электроснабжения, вентиляции, канализации, проведены отделочные работы, замена всех дверных блоков, благоустройство территории. В этой образовательной организации учится 318 школьников.

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