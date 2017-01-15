ЦОНы Алматы и Астаны продолжают работать по выходным из-за временной регистрации

ЦОНы Алматы и Астаны продолжают работать по выходным, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Коррективы в график работы центров обслуживания населения внесены из-за временной регистрации граждан.

«Сообщаем, что в воскресенье, 15 января, для удобства граждан центры обслуживания населения Астаны и Алматы работают с 8 утра до 15.00», — сообщили в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введена обязательная временная регистрация граждан по месту временного проживания. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге).

К ответственности привлекаются и гражданин, и владелец недвижимости, в которой более одного месяца временно проживает незарегистрированный человек. Закон вызвал широкий общественный резонанс. Недовольные нововведением казахстанцы требуют его отменить. В связи с нововведением, в ЦОНах Алматы и Астаны наблюдается наплыв посетителей.